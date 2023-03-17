В Екатеринбурге начался набор волонтеров для Международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в волонтерской программе Международного фестиваля университетского спорта. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Как сообщили в свердловском правительстве, потенциальными участниками мероприятия могут стать 246 вузов из 94 стран мира.

Для организации международного фестиваля планируется отобрать около 3,5 тысячи волонтеров. Добровольцы будут задействованы на всех этапах: от размещения и прибытия участников до работы со СМИ, вещателями и лингвистическими сервисами. Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться и подать заявку на участие на сайте – volinfo.ekat2023.com. На момент открытия фестиваля кандидату должно исполниться 18 лет. Для жителей Екатеринбурга и агломерации возрастной ценз снижен до 16 лет. После подачи заявки проводится онлайн-тестирование, собеседование и обучение функциональным обязанностям.

Прием заявлений от желающих стать волонтерами фестиваля университетского спорта завершится в июне 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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