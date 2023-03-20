российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 марта 2023, 11:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Дан официальный старт выставки «Иннопром-2023»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Форум пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», страной-партнером станет Республика Беларусь.

«Иннопром» является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона – это уникальная возможность продемонстрировать свои успехи и познакомиться с новыми возможностями компаний, работающих в самых разных отраслях», – отмечал ранее мэр Екатеринбурга.

Напомним, главной темой выставки станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Иннопром

«Иннопром-2023» будет посвящен «устойчивому производству» / Страной-партнером «Иннопрома» в 2023 году станет Беларусь / Итоги «Иннопрома»: Евгений Куйвашев объяснил пользу выставки для Урала (ФОТО, ВИДЕО) / Энергетики на «Иннопроме»: на замену изношенных теплосетей Свердловской области надо более 110 миллиардов рублей / «Идем на работу как на войну». На «Иннопроме» рассказали, как крепкий рубль ломает российский экспорт / Воздух, архитектура и зелень. Что впечатлило гостей «Иннопрома» в Екатеринбурге (ВИДЕО) / «Ласточка» свяжет музеи екатеринбургской агломерации (ФОТО) / Минпромторг РФ: глобализации на мировых рынках приходит конец

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Иннопром,