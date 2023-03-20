Дан официальный старт выставки «Иннопром-2023»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Форум пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», страной-партнером станет Республика Беларусь.

«Иннопром» является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона – это уникальная возможность продемонстрировать свои успехи и познакомиться с новыми возможностями компаний, работающих в самых разных отраслях», – отмечал ранее мэр Екатеринбурга.

Напомним, главной темой выставки станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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