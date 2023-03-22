В Екатеринбурге ко Дню города облагородят часть набережной Исети (ФОТО)

В Екатеринбурге ко Дню города благоустроят участок набережной Исети от улицы Ткачей до пешеходного моста в районе нового жилого комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Орлов.

«К 300-летию города будет реализован пилотный участок – от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля», – написал Орлов.

Чиновник добавил, что работы начнутся в ближайшее время. К августу будут сданы зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр. В будущем городские власти планируют благоустроить соседний участок набережной.

«Создадим новую точку притяжения в городе, еще одно прекрасное место для отдыха и прогулок. Далее благоустройство продолжится уже от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. Планируем начать уже в этом году, завершить – в 2024-м», – отметил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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