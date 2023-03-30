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Четверг, 30 марта 2023, 16:07 мск

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На Главпочтамте появился штемпель в честь 300-летия Екатеринбурга

Штемпель «300 лет Екатеринбургу» вышел в почтовое обращение и теперь доступен в центральном отделении «Почты России» (Главпочтамт) на Ленина, 39.

Новый День: На Главпочтамте появился штемпель в честь 300-летия Екатеринбурга

Как сообщили в пресс-службе компании, поставить оттиск юбилейного штемпеля на письма и открытки с городскими достопримечательностями могут все желающие. У него переводная дата, поэтому штемпель будет доступен на постоянной основе.

Кроме того, 25 мая в обращение поступит почтовая марка к 300-летию уральской столицы. В честь этого события на Главпочтамте пройдет торжественная церемония почтового гашения. Также в 2023 году будет издан маркированный почтовый конверт в честь исторического юбилея и почтовая открытка «С наилучшими пожеланиями из Екатеринбурга».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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