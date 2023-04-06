В честь 300-летия Екатеринбурга в «Эрмитаж-Урале» открывают выставку про Санкт-Петербург (ФОТО)

11 апреля в центре «Эрмитаж-Урал» откроется очередная экспозиция предметов искусства из собрания Государственного Эрмитажа. Как ни удивительно, но выставка в честь 300-летия Екатеринбурга будет посвящена Санкт-Петербургу. В музее объясняют это тем, что эти два города были заложены по воле Петра I в одну и ту же эпоху. Появление с разницей лишь в двадцать лет двух крупнейших административно-промышленных и культурных центров ознаменовало собой рождение империи.

«Мы все знаем, что есть сходство между Екатеринбургом и Петербургом: и тот, и другой очень продуманные города. Петербург сам по себе является произведением искусства, и панорамы на выставке показывают, как замечателен город», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. На выставке можно будет увидеть более 170 предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия, которые отразят ретроспективу образа Санкт-Петербурга с 1703 года по первую четверть ХХ века, когда начинается история Ленинграда. В первую неделю работы выставки сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают лекции, посвященные архитектуре Петербурга. Расписание есть на сайте центра «Эрмитаж-Урал».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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