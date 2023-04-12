«Не время для салютов!» – депутат Госдумы призвал отметить День Победы «аскетично»

В кулуарах власти идут пока неофициальные разговоры о том, каким должно быть в этом году празднование Дня Победы с учетом ведущейся спецоперации.

Об одной из таких бесед рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «В Госдуме у меня случалась дискуссия. Коллега говорит: 9 мая в этом году нужно отметить особенно ярко, громко, чтобы салюты до неба. Чтобы враг трепетал, боялся и помнил нас. Я не согласился. Мое мнение: как раз в этом году праздновать надо аскетично. Чтить память наших предков, Героев, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, – надо. Сохранять традиции Дня Победы, проводить патриотические и мемориальные мероприятия, особенно среди детей и молодежи, – надо. Но без излишеств, без куража расточительства, без неуместной патетики, без пышной эстетики», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По мнению Максима Иванова, каждый сэкономленный рубль лучше направлять на закуп дронов и тепловизоров российским военнослужащим. «Именно это, а не яркие салюты до небес приведет нас к окончательной Победе над врагом», – считает он.

Как уже сообщал «Новый День», недавно пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что проводить ли парады в регионах, будут решать губернаторы исходя из требований обеспечения безопасности граждан. «Это (проведение парадов, – прим. ред.) прерогатива глав регионов. Они принимают соответствующее решение исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада – он готовится, планируется», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Так сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что парад 9 мая в области проводиться не будет из соображений безопасности. На прошлой неделе об аналогичном решении объявили власти Белгородской области.

В Екатеринбурге тем временем к параду Победы готовятся вовсю – на Вторчермете уже прошло несколько репетиций.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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