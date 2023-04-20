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Четверг, 20 апреля 2023, 14:15 мск

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Парад не отменят: мэрия Екатеринбурга оставила без изменения программу Дня Победы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 8:00 9 Мая пройдет возложение цветов на Широкореченском мемориале.

Ровно в 10:00 начнется парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года.

Затем в рамках молодежной поисковой акции «Вспомним всех поименно» откроется передвижная выставка «Живем в поиске». Также все желающие смогут посетить выставку ретроавтомобилей, которая откроется в 11:30 на улице Пушкина.

С 14:00 до 22:00 в кинотеатре под открытым небом на площади 1905 года покажут серию лекций о жизни Свердловска в период Великой Отечественной войны. Концертные программы, посвященные празднику, пройдут в Историческом сквере, в парке Маяковского, на бульваре Экспо и других площадках города.

Кульминацией праздничного дня станет гала-концерт в Историческом сквере. Салют прогремит с 22:30 до 23:00 над акваторией Городского пруда.

Напоминаем, что шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет ни в одном городе РФ. Людям предлагают почтить память ветеранов другими способами. Например, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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