В Екатеринбурге отремонтируют памятник УДТК, «Колизей» и Дом Метенкова

К 300-летию Екатеринбурга отремонтируют несколько объектов культурного наследия. Администрация города ищет подрядчика на шесть зданий, заплатить обещает до 29 миллионов рублей.

В списке объектов – памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, здание Первого городского театра («Колизей»), Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление (музей ИЗО), Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова, дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников и дом жилой В.И. Иванова на Пролетарской, 10. Работы по всем объектам должны быть завершены в июне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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