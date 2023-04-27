В Екатеринбург привезут федеральных журналистов: что покажут и чем будут кормить

Власти Екатеринбурга заказали экскурсию по городу для федеральных журналистов и блогеров. Визит 12 человек обойдется бюджету примерно в полмиллиона рублей.

Как сообщается в документах госзакупки, которую проводит «Столица Урала», гостей ждут из Москвы и Санкт-Петербурга, в Екатеринбурге они проведут три дня и две ночи, с 22 по 24 мая. В программе первого дня – прогулка по центру города в сопровождении гида, экскурсия по Ельцин-центру, посещение ратуши, экскурсия в бассейн на крыше «Высоцкого», а также ужин в ресторане – участнике проекта «Аутентичная уральская кухня».

Во второй день журналистам и блогерам сначала покажут Храм на Крови, а затем отвезут в Верхнюю Пышму, в музей военной техники и этнографический парк «Земля предков». На вечер запланированы театр и прогулка по городу. В третий день группа разделится: часть пойдет в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства или Уральский минералогический музей с мастер-классом по обработке камня, другим покажут Белую башню. Затем все отправятся к Шигирскому идолу, а после – в Городок Чекистов. Завершится программа экскурсией по аэропорту Кольцово.

В техзадании также прописаны требования к питанию гостей. Должно быть три обеда, два ужина, в том числе один – с блюдами аутентичной уральской кухни, и два вечерних чая. В рационе должны быть салаты, супы, горячее, десерты, напитки. Для одного из участников тура должны составить безглютеновое меню, для двоих – вегетарианское.

Итогом визита должны стать публикации в СМИ и не менее сотни фотографий с мероприятий.

Екатеринбург, Светлана загороднева

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