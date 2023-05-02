Екатеринбургский депутат напомнил избирателям о важности участия в праймериз ЕР

Депутат гордумы ЕкатеринбургаАлексей Вихарев напомнил избирателям, как можно проголосовать на праймериз «Единой России». Сам он собирается баллотироваться на новый депутатский срок. Однако чтобы стать основным кандидатом ЕР на выборах, необходимо выиграть предварительное партийное голосование.

Вихарев заявил, что статус депутата позволит ему вести работу общественной приемной с бесплатными юридическими консультациями для жителей. Также он намерен продолжить работу медицинской фракции в Екатеринбургской думе, содействовать программе благоустройства дворов и оказывать спонсорскую помощь нуждающимся.

Подробную инструкцию, как проголосовать на праймериз «Единой России», можно найти на личной странице Алексея Вихарева в «ВКонтакте». Напомним, электронное голосование продлится с 22 по 28 мая. Избирателям необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и пройти авторизацию через портал «Госуслуги».

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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