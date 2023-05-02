российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 мая 2023, 11:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбургский депутат напомнил избирателям о важности участия в праймериз ЕР

Депутат гордумы ЕкатеринбургаАлексей Вихарев напомнил избирателям, как можно проголосовать на праймериз «Единой России». Сам он собирается баллотироваться на новый депутатский срок. Однако чтобы стать основным кандидатом ЕР на выборах, необходимо выиграть предварительное партийное голосование.

Вихарев заявил, что статус депутата позволит ему вести работу общественной приемной с бесплатными юридическими консультациями для жителей. Также он намерен продолжить работу медицинской фракции в Екатеринбургской думе, содействовать программе благоустройства дворов и оказывать спонсорскую помощь нуждающимся.

Подробную инструкцию, как проголосовать на праймериз «Единой России», можно найти на личной странице Алексея Вихарева в «ВКонтакте». Напомним, электронное голосование продлится с 22 по 28 мая. Избирателям необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и пройти авторизацию через портал «Госуслуги».

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

Экс-депутата могут снять с праймериз ЕР за оппозиционные высказывания в юности / Было 18, стало 25. В Екатеринбурге перенарезали схему избирательных округов / Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинулся на праймериз «Единой России» в гордуму / Бывший министр и действующий чиновник собрались в депутаты / Действующие депутаты массово пошли на праймериз «Единой России» / На праймериз ЕР заявились бывшие депутаты от «эсеров» и коммунистов / Екатеринбургская дума утвердила новую схему выборов / Профильная комиссия Екатеринбургской думы одобрила изменение схемы выборов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в гордуму Екатеринбурга,