Мерзлякова о сгоревшей колонии: заключенные благодарили, что их вовремя вывели

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, где сейчас находятся заключенные из сгоревшего лечебно-исправильного учреждения в Сосьве. Там содержались и мужчины, и женщины. 97 мужчин перевезли в ЛИУ Нижнего Тагила, это те, кто по медпоказаниям не может содержаться в обычной колонии. В ЛИУ было много тех, кто уже готовился к выписке. Их перевели в обычные колонии.

Что касается женщин, там находилась 31 заключенная: трое из 6-й колонии, 28 из 16-й колонии. Мерзлякова сказала, что с их распределением поступили «аналогично». Она отметила, что в Свердловской области больше нет женских ЛИУ, но при каждой колонии есть свои санчасти. Одну женщину по состоянию здоровья планируется выпустить на свободу, вопрос будет решать суд. Процесс был запущен еще до пожара, пояснила омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова отметила, что общалась с эвакуированными заключенными, никаких жалоб у них нет, наоборот, зеки благодарили сотрудников колонии за действия при пожаре. «Они благодарили за то, что никто не стал страховаться, что вывели раньше времени», – отметила уполномоченная.

Накануне президент Владимир Путин поручил отстроить заново ЛИУ в Сосьве. Там появится современное учреждение на 300 заключенных и будет действовать три профиля: наркологический, туберкулезный и соматический.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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