150 тысяч человек отметили День Победы в центре Екатеринбурга

Мероприятия в честь Дня Победы в Екатеринбурге посетили около 150 тысяч человек, подсчитали в мэрии города. Самыми популярными стали гала-концерт с участием SHAMAN и фейерверк.

Как ранее писал «Новый День», хедлайнер концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге SHAMAN вышел на сцену в футболке с фотографией своего прадеда.

Таким образом известный исполнитель почтил память героя, который оборонял и освобождал Ленинград во время блокады и прошел всю войну. Послушать исполнителя собралось больше всего народу: зрители заполнили все пространство Плотинки.

Завершился день праздничным фейерверком, фоторепортаж с которого можно посмотреть здесь.

Добавим, что коммунальщики после завершения мероприятий вывезли с улиц города 168 тонн мусора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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