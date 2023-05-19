Три участника праймериз «Единой России» отказались от борьбы за округа

Сразу три участника праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в гордуму Екатеринбурга решили отказаться от борьбы в одномандатных округах.

Как сообщили в областном исполкоме ЕР, заявления написали два действующих депутата – участник СВО Тимофей Жуков и бизнесмен Антон Швалев. При этом они оба продолжают участвовать в праймериз для выдвижения по партийным спискам. Изначально Жуков собирался идти по округу № 19, Швалев – округу № 5.

Кроме того, от выдвижения по округу № 16 отказалась помощница депутата заксо Владимира Смирнова Кристина Якушева. На своей странице «ВКонтакте» она объяснила это тем, что хочет поддержать выдвижение близкого к РМК юриста Алексея Шестакова, который собирается на выборы по этому округу.

Напомним, в этом году на праймериз в ЕГД по одномандатным округам (их число в этом году увеличилось с 18 до 25) зарегистрировано более 120 участников, по партийному списку ЕР (количество мест в нем сократилось с 18 до 10) – 60. Таким образом, конкурс на предварительном голосовании составит 6 человек на место.

Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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