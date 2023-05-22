Началась мобилизация бюджетников для участия в праймериз ЕР

С началом голосования на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге сотрудникам бюджетных организаций стали все настойчивее предлагать стать выборщиками.

Руководители рассылают своим подчиненным сообщения с настоятельной просьбой принять участие в голосовании на сайте pg.er.ru, для чего сначала надо пройти авторизацию на «Госуслугах». Гражданам разъясняют, что галочку надо поставить в двух бюллетенях – по единому округу и по одномандатному. В некоторых организациях требуют от руководителей подразделений ежедневный отчет по числу проголосовавших.

Напомним, в этом году голосование на праймериз ЕР проходит полностью в электронной форме с 22 по 28 мая. По итогам в городскую думу Екатеринбурга будут выдвинуты кандидаты для участия в сентябрьских выборах.

Мобилизация бюджетников в качестве выборщиков – технология не новая, сообщения о таких случаях появляются каждый год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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