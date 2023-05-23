Педагоги Екатеринбурга стали жертвой черных предвыборных технологий

Директора школ, которые участвуют в праймериз «Единой России» по выборам депутатов гордумы Екатеринбурга, заявили о применении в их отношении грязных предвыборных технологий. Педагоги написали заявление в полицию о клевете.

Причиной стала распространенная накануне в Екатеринбурге газета, подписанная областным отделением КПРФ. В ней были упомянуты несколько реальных случаев сексуальных преступлений педагогов против учеников, зафиксированных в регионе (хотя и не в Екатеринбурге), а также сделаны шокирующие заявления о том, что руководители школ регулярно покрывают учителей-педофилов.

Сегодня вице-мэр Екатеринбурга по социальным вопросам Екатерина Сибирцева и депутаты Екатеринбургской городской думы Татьяна Вяткина и Александра Журавлева (обе – директора городских школ), заявили, что стали жертвами черных предвыборных технологий.

По словам Сибирцевой, в газете нет ни слова правды, учительское сообщество Екатеринбурга возмущено. Татьяна Вяткина и Александра Журавлева заявили, что написали заявления в полицию и требуют возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

Коммунисты заявили, что к провокации никакого отношения не имеют. Главный редактор газеты обкома КПРФ «Свердловская правда», депутат гордумы Роман Ступников сказал «Новому Дню»: «Мы такими вещами не занимаемся».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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