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Среда, 24 мая 2023, 08:59 мск

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Эрзац-Универсиаде выбрали официальный слоган

В Екатеринбурге выбрали официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта.

Он будет звучать так: «Екатеринбург на спорте». Слоган выбирали голосованием в телеграм-канале фестиваля и его группе «ВКонтакте». Среди других вариантов – «Играют все, смотрит Екатеринбург», «Включайся в спорт», «Зарядись спортом».

Как уже сообщал «Новый День», ранее был представлен официальный талисман фестиваля. Им стал соболенок Кедри – один из трех символов несостоявшейся Универсиады.

Изначально талисманов было три: девушка-блогер Хитти (от слова «малахит»), которая очень любит делать селфи; спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант с гитарой – соболенок Кедри. В нынешней редакции гитары у Кедри нет.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте (2022 и 2023 гг.). Распоряжение об их проведении подписал президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Соревнования по 15 видам спорта пройдут с 19 по 31 августа 2023 г. Предварительный перечень учебных заведений, которые станут участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к отмененной Универсиаде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Универсиада - 2023

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