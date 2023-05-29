Депутат прокомментировал результаты праймериз: «Это просто фантастика»

Депутат городской думы Екатеринбурга, участник праймериз «Единой России» Алексей Вихарев прокомментировал результаты предварительного голосования.

В своем округе он одержал победу, набрав 6 682 голоса, а по городскому списку оказался на четвертом месте (после мэра Алексея Орлова, депутата Госдумы Антона Шипулина и депутата Заксобрания Сергея Карякина), набрав больше 35,5 тысячи голосов. «Просто фантастика. Эта наша общая, честная и настоящая победа! Спасибо», – написал он в своем телеграме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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