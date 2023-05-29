российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 мая 2023, 08:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Депутат прокомментировал результаты праймериз: «Это просто фантастика»

Депутат городской думы Екатеринбурга, участник праймериз «Единой России» Алексей Вихарев прокомментировал результаты предварительного голосования.

В своем округе он одержал победу, набрав 6 682 голоса, а по городскому списку оказался на четвертом месте (после мэра Алексея Орлова, депутата Госдумы Антона Шипулина и депутата Заксобрания Сергея Карякина), набрав больше 35,5 тысячи голосов. «Просто фантастика. Эта наша общая, честная и настоящая победа! Спасибо», – написал он в своем телеграме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

Сколько наберет «Единая Россия» на выборах в Екатеринбурге – прогнозы экспертов / Педагоги Екатеринбурга стали жертвой черных предвыборных технологий / В Екатеринбурге утверждена новая схема округов к выборам / Началась мобилизация бюджетников для участия в праймериз ЕР / Три участника праймериз «Единой России» отказались от борьбы за округа / Екатеринбургские депутаты нехотя одобрили «неудобную» схему округов для выборов / «Единая Россия» привлекла к голосованию на праймериз в ЕГД более 80 тысяч человек / Сколько стоит победа на выборах в Екатеринбурге в новых реалиях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в гордуму Екатеринбурга,