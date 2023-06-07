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Среда, 7 июня 2023, 09:07 мск

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Ведущим шоу «Мисс Екатеринбург-300» станет Дмитрий Хрусталев

Финальное шоу конкурса «Мисс Екатеринбург», который в этом году посвящен 300-летию города, проведет известный комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Посмотреть, как выбирают первую красавицу, смогут все желающие 17 августа в Историческом сквере, вход на мероприятие будет свободным, сообщает Гильдия строителей Урала.

Прием заявок на конкурс стартовал 16 мая и продлится до 26 июня включительно. Отправить анкету могут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и ссузов от 18 до 25 лет, ростом от 170 см, незамужние и без детей, не имеющие опыта откровенных съемок и татуировок. Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф

Организаторы добавляют, что впервые у «Мисс Екатеринбург» появится свой хедлайнер, имя которого назовут позже. Кроме того, победительницу ждет самый дорогой подарок за всю историю конкурса, но какой именно – пока сюрприз.

Дмитрий Хрусталев начал свою карьеру в 1998 году в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга», с 2007 года был участником Comedy Club, с 2008 снимался в программе Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в «Вечернем Урганте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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