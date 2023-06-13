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Вторник, 13 июня 2023, 13:12 мск

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На сцене конкурса «Мисс Екатеринбург» споют «Банд'Эрос»

На финальном шоу конкурса «Мисс Екатеринбург» 17 августа выступит R'n'B-поп-группа «Банд'Эрос».

Как сообщает пресс-служба администрации города, группа планирует спеть свои хиты «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен», «Про красивую жизнь», «Адьос!» и другие.

Напомним, в этом году финал городского конкурса красоты пройдет в Историческом сквере, вход будет бесплатным для всех желающих. Ведущим станет комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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