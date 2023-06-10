Бастующие шахтеры, экономия на юбилее города и шоу барабанщиков: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Она запомнилась масштабной подземной забастовкой шахтеров изумрудного прииска. Также в первую неделю июня выяснилось, что подарки к 300-летию Екатеринбурга оказались в несколько раз дешевле, чем планировалось. Об этом и многом другом – в нашем традиционном обзоре.

Событие недели: забастовка на Мариинском прииске

Вечером 8 июня около ста шахтеров изумрудного Мариинского прииска (принадлежит ГК «Ростех») отказались после смены подниматься на поверхность. Их встревожило известие о том, что предприятие собирается остановить добычу породы подземным способом и сократить часть персонала. В госкорпорации их сначала назвали саботажниками и провокаторами, «кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства»

Переговоры продолжались более суток. Вечером 9 июня шахтеры прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Руководство согласилось повторно рассмотреть вопрос одновременной добычи открытым и подземным способом. Политтехнолог Илья Ананьев в своей авторской колонке написал, почему бунтующие шахтеры – это всегда опасно для государства.

Цифра недели: расходы на 300-летие Екатеринбурга урезали в 3,5 раза

На подготовку к своему 300-летию Екатеринбург должен был получить 240 миллиардов рублей, семь лет назад городу обещали эту сумму. А в итоге цифра оказалась куда скромнее – 69 миллиардов рублей. На чем именно сэкономили, рассказал замглавы администрации по финансам Андрей Корюков.

Проблема недели: выехать из Академического стало еще сложнее

Пробки на выезде из Академического района теперь фиксируются не только в часы пик, но и днем. До 30 июня будет ограничено движение на улице де Геннина от Вонсовского до Объездной дороги. Кроме того, частично перекрыта пересекающая улица Краснолесья. Все это привело к огромным пробкам.

Загадка недели: поджигатель самокатов

В Екатеринбурге начали поджигать самокаты. Только за одну ночь на 8 июня сгорело 15 штук: восемь – на улице Шевченко и еще семь – на Карла Маркса. Полиция разбирается в ситуации.

Фото недели: незаконный «Баден-Баден»

Строительство зоны отдыха с тремя бассейнами «Баден Баден» продолжается на Шарташе даже после запрета Кировского районного суда и неоднократного выезда приставов. Рабочие говорят, что они готовятся к скорому открытию комплекса.

Видео недели: ударная зарядка

На этой неделе в саду Вайнера выступили артисты ансамбля барабанщиков «Чувство ритма». Это была затравка перед фестивалем классической музыки «Безумные дни», который пройдет с 30 июня по 2 июля.

«Ударная зарядка» от ансамбля барабанщиков

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»