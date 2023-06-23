Набор волонтеров на фестиваль спорта продлили на месяц

В Екатеринбурге продлили набор волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта. Сейчас последний срок приема заявлений – 30 июля (ранее набор планировалось завершить в июне).

Кроме того, организаторы готовы помочь иногородним с проживанием. «Дирекция прислушалась к пожеланиям ребят и решила помочь им с жильем. Тысячу наших добровольцев из других городов мы, совместно с УрФУ, поселим в Екатеринбурге бесплатно. Ждем заявок», – цитирует ДИП руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова.

Кандидатам в волонтеры на момент старта должно исполниться 18 лет, но на некоторые позиции берут и с 14 лет. Всего планируется привлечь 3500 волонтеров.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Ожидается, что на игры приедут 3400 спортсменов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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