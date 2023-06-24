российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 24 июня 2023, 11:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Очереди, аншлаг и очень много музыки: как прошел главный фестиваль года в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге вновь с большим размахом прошел фестиваль Ural Music Night. Более чем на 100 концертных площадках выступали молодые артисты и звезды, на улицах города звучали рок, хип-хоп, джаз, фанк, фолк, электронная музыка, симфонические оркестры, танцевальные хиты и множество других стилей и направлений. В общей сложности фестиваль собрал несколько сотен тысяч зрителей. Более точные данные организаторы сообщат позднее.

Некоторые площадки оказались настолько популярными, что не могли вместить всех желающих. К сцене около ОДО, где выступали Чичерина и Вадим Самойлов, протянулась огромная очередь. Концерт группы «Запрещенные барабанщики» прошел в набитом зале ККТ «Космос». Огромное количество людей собрали Максим Свобода на «Екатеринбург – Арене» и сцена в Харитоновском парке, где поздно вечером сыграла питерская группа Billy's Band. Самой массовой площадкой стала Плотинка, где выступали хедлайнеры Тося Чайкина, Iowa и «Другой оркестр».

По традиции музыкальный фестиваль завершился исполнением песни «Луч солнца золотого» на рассвете. Ее спел Валерий Сюткин в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H на площади Кирова перед зданием УрФУ. Какой получилась «Ночь музыки» в 2023 году, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ural Music Night

На «Ночи музыки» в центре Екатеринбурга ограничат движение самокатов / Во время Ural Music Night в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя / Екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» покажут в видеосервисе Wink / Главный синоптик региона рассказала, какой будет погода на Ural Music Night / Billy's Band, «Запрещенные барабанщики», «Другой оркестр»: где и во сколько выступят хедлайнеры Ural Music Night / Встречать рассвет на фестивале Ural Music Night будут на новой площадке / Iowa и Тося Чайкина станут хедлайнерами Ural Music Night / Из-за благоустройства Октябрьской площади концерты на 9 мая и «Ночь музыки» могут перенести в другое место

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Фоторепортаж, Ural Music Night,