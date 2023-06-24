Очереди, аншлаг и очень много музыки: как прошел главный фестиваль года в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге вновь с большим размахом прошел фестиваль Ural Music Night. Более чем на 100 концертных площадках выступали молодые артисты и звезды, на улицах города звучали рок, хип-хоп, джаз, фанк, фолк, электронная музыка, симфонические оркестры, танцевальные хиты и множество других стилей и направлений. В общей сложности фестиваль собрал несколько сотен тысяч зрителей. Более точные данные организаторы сообщат позднее.

Некоторые площадки оказались настолько популярными, что не могли вместить всех желающих. К сцене около ОДО, где выступали Чичерина и Вадим Самойлов, протянулась огромная очередь. Концерт группы «Запрещенные барабанщики» прошел в набитом зале ККТ «Космос». Огромное количество людей собрали Максим Свобода на «Екатеринбург – Арене» и сцена в Харитоновском парке, где поздно вечером сыграла питерская группа Billy's Band. Самой массовой площадкой стала Плотинка, где выступали хедлайнеры Тося Чайкина, Iowa и «Другой оркестр».

По традиции музыкальный фестиваль завершился исполнением песни «Луч солнца золотого» на рассвете. Ее спел Валерий Сюткин в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H на площади Кирова перед зданием УрФУ. Какой получилась «Ночь музыки» в 2023 году, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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