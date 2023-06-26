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Понедельник, 26 июня 2023, 11:55 мск

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Ural Music Night посетили 360 тысяч зрителей (ФОТО)

«Ночь музыки» в этом году посетили 360 тысяч зрителей, а количество музыкантов приблизилось к 3000. Организаторы подвели итоги самого масштабного фестиваля этого лета.

«Ночь музыки» посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира», – заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Напомним, Ural Music Night прошел 23 июня. Более чем на 100 концертных площадках выступали молодые артисты и звезды, на улицах города звучали рок, хип-хоп, джаз, фанк, фолк, электронная музыка, симфонические оркестры, танцевальные хиты и множество других стилей и направлений.

Некоторые площадки оказались настолько популярными, что не могли вместить всех желающих. К сцене около ОДО, где выступали Чичерина и Вадим Самойлов, протянулась огромная очередь. Концерт группы «Запрещенные барабанщики» прошел в набитом зале ККТ «Космос». Огромное количество людей собрали Максим Свобода на «Екатеринбург – Арене» и сцена в Харитоновском парке, где поздно вечером сыграла питерская группа Billy's Band. Самой массовой площадкой стала Плотинка, где выступали хедлайнеры Тося Чайкина, Iowa и «Другой оркестр».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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Метки / Ural Music Night

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