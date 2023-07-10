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Понедельник, 10 июля 2023, 12:34 мск

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В Екатеринбург прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

Кадр с видео правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже прибыл в Екатеринбург. В планах – осмотр выставки «Иннопром», участие в стратегической сессии и встреча с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

У трапа самолета Михаила Мишустина встретили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кортеж сразу же отправился из Кольцово в «Екатеринбург-Экспо». Из выставочных залов уже ушли обычные посетители, гости и многие участники. Скоро начнется осмотр стендов.

«В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку «Иннопром-2023» и примет участие в стратегической сессии. Тема выставки в 2023 году – «Устойчивое производство: стратегии обновления», а страной-партнером выступает Белоруссия», – сообщили в пресс-службе правительства России.

Напомним, что летом 2022 года Михаил Мишустин посещал Екатеринбург и рассказывал о мерах поддержки отечественной промышленности в условиях западных санкций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Иннопром

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