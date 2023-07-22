Царский крестный ход, рухнувшая крыша в колонии и массовый заплыв на Исети: итоги недели от «Нового Дня»

На этой неделе дожди и грозы сделали новостную повестку только горячее. Из-за погодных явлений некоторые населенные пункты региона остались на время без электричества, а в Екатеринбурге ливневки не справились с потоками. В начале недели в уральской столице прошел ежегодный многотысячный Крестный ход, а в конце недели на Городском пруду впервые за много лет провели массовый заплыв. Подробности – в итогах от РИА «Новый День».

Событие недели: Царский крестный ход

На этой недели в Екатеринбурге прошел Крестный ход в память о членах императорской семьи, расстрелянных в Ипатьевском доме в ночь на 17 июля.

Общая дистанция православного молитвенного шествия составила больше 20 км. Крестоходцы преодолели ее примерно за 4 часа. В шествии участвовали около 30 тысяч человек.

Крестный ход на Ганину яму

Тренд недели: ливни и грозы испытали регион на прочность

На этой неделе Свердловскую область и Екатеринбург накрыло мощными дождями и сильными порывами ветра. В результате несколько населенных пунктов на время остались без электричества: жители Сысерти, села Кашино, поселков Каменка, Большой Исток и Черданцево. В Сысерти также ветром сдуло крышу одного из зданий. Конструкция упала на машины. Людей, к счастью, в этот момент поблизости не было.

Во время ливней подвели ливневки Екатеринбурга. Во вторник за один час выпало более 20% месячной нормы осадков. Во время грозы в городе затопило несколько улиц, в том числе переход к железнодорожному вокзалу и часть проспекта Ленина. На площадке у гостиницы «Исеть» трамваям пришлось временно изменить маршрут, так как рельсы скрылись под водой.

В муниципальном предприятии ВОИС сообщили, что виной этому мусор, который забил ливневые канализации во время дождя.

Цифра недели: траты на ликвидацию последствий пожаров

Больше 1,1 млрд рублей в этом году было потрачено из резервного фонда правительства Свердловской области на ликвидацию крупнейших пожаров в населенных пунктах. Например, на оказание пострадавшим от пожаров гражданам единовременной материальной и финансовой помощи выделено более 95,3 млн рублей. На строительство новых домов в пострадавших от пожаров населенных пунктах – еще около 860 млн рублей. Нераспределенный остаток резервного фонда правительства Свердловской области – свыше 3,2 млрд рублей.

Происшествие недели: в Нижнетагильской колонии обрушилась крыша

На территории ИК-2 в Нижнем Тагиле обвалилась кровля цеха. Происшествие случилось с рабочими местного строительного предприятия, которые были наняты администрацией колонии. В результате двое рабочих погибли, третий получил серьезные травмы.

Политика недели: завершилось выдвижение кандидатов

В Свердловской области завершился период выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре. Окончательный список будет известен чуть позже, но по состоянию на 18-00 опубликована информация о 175 кандидатах в городскую думу Екатеринбурга по одномандатным округам. Таким образом, конкурс составит семь человек на место. «Новый День» составил усредненный «портрет» кандидата. Это – мужчина, 40 лет, в/о, не судим, занимается бизнесом. В 4 округах выдвинулись "двойники". Окончательные списки выдвинувшихся станут известны в начале следующей недели.

Фото недели: отвалилась нога у памятника изобретателю велосипеда

На этой неделе горожане заметили, что на улице Вайнера у памятника изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову нет ноги. В мэрии сообщили, что причина поломки неизвестна, сама нога находилась рядом. Статую пообещали отремонтировать в ближайшее время.

Видео недели: спортсмены устроили массовый заплыв на Исети.

В Екатеринбурге на Городском пруду впервые за долгие годы прошел заплыв в рамках фестиваля спорта IRONSTAR.

Страшно ли было участникам нырять в Исеть – узнаете после просмотра нашего видео.

Заплыв в Исети

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»