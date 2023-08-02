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Среда, 2 августа 2023, 10:39 мск

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В Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге примут участие более 30 стран

Стал известен расширенный список стран, которые примут участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

На Средний Урал приедут команды из следующих стран: Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Танзания, Уганда, Шри-Ланка и Эквадор.

«Заявки поступили от 127 вузов из более 30 стран. Мы рассчитываем, что будет 36 стран плюс Россия. И это ведущие университеты. Прежде всего, институты спорта нашего бывшего СССР, КНР. На 1 августа заявки подал 81 вуз из 42 субъектов РФ. В том числе 11 вузов из Москвы, 9 из Санкт-Петербурга, 6 вузов из Свердловской области, 4 из Татарии», – рассказал на пресс-конференции глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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Метки / Универсиада - 2023

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