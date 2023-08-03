На конкурсе «Мисс Екатеринбург – 2023» началось онлайн-голосование

На сайте общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2023» мисс-екатеринбург.рф стартовало голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий».

В этом году в финале участвуют 16 девушек. Из них 12 занимаются танцами, шесть – музыкой, восемь – спортом (одна мастер спорта по спортивной гимнастике, одна кандидат в мастера спорта по конкуру, одна – по шашкам, две баскетболистки, одна футболистка, одна шахматистка, одна легкоатлетка), одна девушка – обладатель прав тракториста-машиниста. Шестеро участниц получили или получают экономическое образование, трое – юридическое. У некоторых участниц грандиозные планы на будущее: кто-то хочет стать федеральным министром, кто-то – разрабатывать новые лекарства, кто-то – стать судьей по уголовным делам.

Напомним, финальное шоу состоится 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Вход будет свободным для всех желающих. Ведущим станет Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа «Банд'Эрос». Главный подарок победительнице – двухкомнатная квартира евроформата.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»