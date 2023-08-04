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Пятница, 4 августа 2023, 12:25 мск

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Валерия и хор Турецкого выступят на главной сцене в День рождения Екатеринбурга

Организаторы празднования 300-летия Екатеринбурга подтвердили информацию о том, что одним из хедлайнеров юбилейного концерта станет певица Валерия. Она выступит на главной сцене в Историческом сквере. Там же даст концерт и хор Турецкого.

Выступления пройдут при поддержке мэрии Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. «Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного», – рассказали в оргкомитете.

Отметим, уже с 12 августа и до самого дня города, 19 числа, на сцене пройдет целая череда событий: гала-концерт «Шедевры мировой музыки», премьерный спектакль «Петр I», танцевальные и художественные шоу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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