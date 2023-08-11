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Пятница, 11 августа 2023, 13:43 мск

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Главная сцена 300-летия Екатеринбурга готова к выходу звезд (ФОТО)

Фото: Фонд святой Екатерины

В Историческом сквере смонтировали сцену, на которой пройдут самые крупные мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Уже завтра, 12 августа, здесь состоится первый концерт фестивальной недели. На главную сцену города выйдет Леонид Агутин.

Сегодня днем в Исторический сквер приехал глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и начальником управления культуры Ильей Марковым проверил готовность площадки.

«Это огромное счастье, это огромная управленческая удача и уникальный шанс – готовить такой город, как Екатеринбург, к большому юбилею. И это колоссальная ответственность, но я думаю, что наша команда справится, и об этом празднике будут говорить еще долгие и долгие годы», – сказал глава города.

Отметим, что хедлайнерами финального дня станут Валерия, «Симфоническое «Кино» и Хор Турецкого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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