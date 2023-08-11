«Одноклассники» отметят 300-летие Екатеринбурга

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с администрацией Екатеринбурга запускает проект в честь 300-летия столицы Урала.

До конца августа в официальной группе Екатеринбурга в ОК будет появляться увлекательный контент, посвященный городу. Пользователи соцсети также могут принять участие в фотомарафоне про любимые места Екатеринбурга, отправить друзьям тематические стикеры и установить праздничные рамки на аватар.

Пользователей ОК ждет серия познавательных постов о маршрутах известных людей, посетивших город, а также о рекордах Екатеринбурга и его жителях. ОК не случайно присоединились к празднику, так как столица Урала находится на пятом месте по числу пользователей соцсети в России.

В честь праздника в ОК также появился стикерпак с известными локациями Екатеринбурга. Пользователи соцсети могут отправить друзьям стикеры с надписями, связанными с городом: «Одна нога здесь, другая там», «Ты прям светишься», «Скинь фото». Кроме того, доступны праздничные рамки на аватар – установить их могут все желающие в приложении «Волшебные рамки».

Также в группе проходит фотомарафон «300 мест Екатеринбурга». Пользователи ОК публикуют снимки важных для них городских локаций. Фотографии любимых мест появятся в официальной группе администрации города.

Екатерина Мезинцева, начальник Департамента информационной политики администрации города Екатеринбурга, прокомментировала: «300-летие Екатеринбурга – это масштабный праздник, который пройдет не только на улицах города, но и в информационном пространстве. Проект, который мы запускаем в «Одноклассниках», позволит еще большему количеству людей присоединиться к праздничным событиям – даже тем, кого в сам знаменательный день в городе не будет. Я считаю важным, что из проекта жители уральской столицы и других городов нашей страны смогут узнать много интересного о Екатеринбурге, стать еще ближе к нему, оценить город и взглянуть на него по-новому».

Отметим, что ОК регулярно поддерживают культурные проекты, чтобы больше пользователей соцсети становились участниками значимых событий. Недавно соцсеть организовывала спецпрограмму к «Ночи музеев», транслировала фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», а также запускала «Месяц Приморского края».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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