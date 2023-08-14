В полиции рассказали, как не потерять детей на 300-летии Екатеринбурга

Родителям, которые собираются взять детей с собой на массовые гуляния, в том числе посвященные 300-летию Екатеринбурга, следует на всякий случай проговорить с ними, что делать, если они вдруг потеряются в толпе.

«Если вы идете туда с ребенком, проговорите, что надо делать, когда он потерялся. Объясните ему, что ни в коем случае не надо бояться людей в форме, сотрудников МЧС, МВД, к ним всегда можно обратиться за помощью. Также можно дать ребенку сотовый телефон с GPS», – сообщил «Новому Дню» заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Новиков.

Кроме того, он посоветовал горожанам обращать внимание на детей, одиноко стоящих на улице. Можно подойти к ребенку и спросить, не потерялся ли он. И если да, надо обратиться к ближайшему сотруднику МВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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