В Академическом в честь 300-летия Екатеринбурга устроят свой фейерверк

В День города в Академическом районе устроят свой фейерверк. Шестиминутный салют запустят в Преображенском парке в 22:50, сразу после выступлений группы «Винтаж» и Amirchikа.

Фейерверк дарит жителям восьмого района основной застройщик – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В пресс-службе компании рассказали, что салют запустят с помощью профессионального компьютерного пиротехнического оборудования. Для максимально зрелищного восприятия стрельба будет вестись под музыкальную композицию. Всего будет более тысячи залпов.

Впрочем, этот фейерверк под музыку – лишь один из многих подарков на 300-летие городу от Академического района. Так, уже завтра, 15 августа, застройщик передаст Екатеринбургу двухэтажное здание музыкальной школы на улице Академика Парина, 33. На площади почти 630 кв. м здесь будет располагаться музыкальное отделение Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Все музыкальные инструменты – от рояля, саксофонов и тромбонов до ударных установок и балалаек, на общую сумму в 15 миллионов рублей,– юным музыкантам в честь Дня рождения города также презентует АО СЗ «РСГ-Академическое». Кстати, ровно год назад застройщик передал Екатеринбургу еще одно помещение – под филиал детской художественной школы, в которой вот уже 12 месяцев занимаются дети.

Участие в торжественном открытии нового здания ДШИ примет легендарный саксофонист Игорь Бутман. Он курировал проект с момента появления самой идеи создания музыкальной школы с эстрадно-джазовым отделением в Академическом. А вечером, в 20:00, музыкант и его квинтет выступят на площади 1905 года в Екатеринбурге. Их концерт – еще один подарок от основателя района Академический городу – обещает стать незабываемым вечером джазовых мелодий.

Тему музыки продолжат и благоустроенные пешеходные зоны в восьмом районе уральской столицы: в рамках 300-летия города на карте Академического, вдоль набережной реки Патрушиха, появятся аллеи музыки, отдыха и творчества. Между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина можно будет попробовать себя в роли музыкантов, сделать яркие снимки в необычных фотозонах или на фоне многолетних растений, таких, как спирея, рябинник, вейник и гортензия.

Озеленять самый молодой район Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» вместе с управляющей компанией «Академический» начали почти за два года до юбилейной даты. За пару лет, в том числе и в рамках традиционных субботников и акции «Семейное дерево», вместе с жителями тут было высажено свыше 3000 деревьев и кустарников.

Надо добавить, что активное участие в жизни Екатеринбурга основной застройщик Академического начал с первых лет освоения новой территории: тут строятся садики, школы, улично-дорожная сеть, крупнейшие спортивные объекты и общественные пространства – парки и аллеи. Завершается возведение трамвайной линии и поликлиники для взрослого населения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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