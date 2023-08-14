российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 августа 2023, 16:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

К Дню города в Екатеринбурге поставят 127 мобильных туалетов

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось последнее заседание оргкомитета по празднованию 300-летия города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, о готовности мегаполиса к торжествам рассказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова. По ее словам, к 19 августа в местах народных гуляний будет установлено 160 контейнеров для мусора, 21 контейнер для раздельного сбора отходов, 127 мобильных туалетных кабин, а также 17 туалетов для маломобильных горожан.

Для уборки мусора после завершения торжества привлекут дополнительные бригады рабочих. Порядок навести планируется к 6-7 часам утра 20 августа.

Режим работы общественного транспорта продлен до часу ночи. Развозить екатеринбуржцев после салюта будут 51 автобус, 66 вагонов трамваев и 43 троллейбуса. Автобусы будут ждать горожан на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы – на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи – на проспекте Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера, а также в районе перекрестков проспекта Ленина с улицей Луначарского и проспекта Ленина с улицей Московской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

В Академическом в честь 300-летия Екатеринбурга устроят свой фейерверк / 300 фактов о Екатеринбурге: сотовая связь появилась здесь в 1995 году / В полиции рассказали, как не потерять детей на 300-летии Екатеринбурга / 300 фактов о Екатеринбурге. Как в городе возникли детские приюты / 300 фактов о Екатеринбурге. В аптеках по рецептам продавали вино и коньяк / «Одноклассники» отметят 300-летие Екатеринбурга / Главная сцена 300-летия Екатеринбурга готова к выходу звезд (ФОТО) / «Купить невозможно»: в Екатеринбурге презентовали серебряную монету в честь 300-летия (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, 300-летие Екатеринбурга,