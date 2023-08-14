К Дню города в Екатеринбурге поставят 127 мобильных туалетов

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось последнее заседание оргкомитета по празднованию 300-летия города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, о готовности мегаполиса к торжествам рассказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова. По ее словам, к 19 августа в местах народных гуляний будет установлено 160 контейнеров для мусора, 21 контейнер для раздельного сбора отходов, 127 мобильных туалетных кабин, а также 17 туалетов для маломобильных горожан.

Для уборки мусора после завершения торжества привлекут дополнительные бригады рабочих. Порядок навести планируется к 6-7 часам утра 20 августа.

Режим работы общественного транспорта продлен до часу ночи. Развозить екатеринбуржцев после салюта будут 51 автобус, 66 вагонов трамваев и 43 троллейбуса. Автобусы будут ждать горожан на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы – на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи – на проспекте Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера, а также в районе перекрестков проспекта Ленина с улицей Луначарского и проспекта Ленина с улицей Московской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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