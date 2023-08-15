Дизайнеры из Екатеринбурга обновили герб и флаг к 300-летию (ФОТО)

Дизайнеры из Екатеринбурга обновили герб и флаг – «чтобы показать всю мощь и торжественность городской геральдики». Команда «Дизайн-кода Екатеринбурга» сделала это к 300-летию города. Ее участники объяснили, что это подарок для горожан, улучшенные герб и флаг доступны для свободного скачивания и использования.

«Герб Екатеринбурга прекрасен по своему смыслу и описанию. Но старый рисунок имел множество проблем в исполнении. Использовать его было, мягко говоря, проблематично. В течение двух лет мы разрабатывали такую версию, чтобы сегодня подарить ее городу и горожанам. Вместе с гербом мы обновили и флаг Екатеринбурга! Теперь город полностью укомплектован самой лучшей официальной символикой», – объяснили дизайнеры, уточнив, что не меняли ничего в самих гербе и флаге, а лишь обновили их графику, что не противоречит геральдическим принципам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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