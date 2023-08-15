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Вторник, 15 августа 2023, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

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На юбилей Екатеринбурга ждут VIP-гостей из-за границы

На празднование 300-летия Екатеринбурга приедут почетные гости из Европы, Азии и Африки.

Как сообщает администрация города, в Екатеринбурге ждут делегации сразу трех городов-побратимов: Гуанчжоу (Китай), Бишкека (Киргизия) и Минска (Белоруссия).

Также приедут гости из городов-партнеров – Могилёва и Харбина, делегации посольств Южной Кореи и Зимбабве.

Кроме того, городские власти планируют в ближайшие дни заключить побратимское соглашение с городом Чэнду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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