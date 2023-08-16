Командир МКС Сергей Прокопьев поздравил Екатеринбург с 300-летием

Командир Международной космической станции Сергей Прокопьев поздравил Екатеринбург с наступающим юбилеем.

«Для меня как для человека, который родился и вырос в Екатеринбурге, огромная честь поздравить родной город с высоты космического полета», – сказал он.

К поздравлению присоединились бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Космонавты – все трое уральцы – пожелали Екатеринбургу процветания и развития, сообщили в пресс-службе мэрии. Как уже сообщал «Новый День», Андрей Федяев родился в Серове, Сергей Прокопьев – в Свердловске (Екатеринбурге), Дмитрий Петелин учился в Челябинске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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