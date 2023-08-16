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Среда, 16 августа 2023, 12:13 мск

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Переход Виктора Цоя открыли после реконструкции (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялось торжественное открытие подземного перехода под проспектом Ленина (перехода Виктора Цоя) после реконструкции. Преображением занимались участники фестиваля Stenograffia.

Новый подземный переход на Плотинке

Сейчас на стенах перехода появились названия групп, портреты и цитаты музыкантов Свердловского рок-клуба, известных на всю страну, оформленные в стилистике конца прошлого века.

Авторы эскизов Андрей Колоколов (Spektr), команда Hot Singles in Your Area и Алексей Грабилин.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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