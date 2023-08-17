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Четверг, 17 августа 2023, 08:44 мск

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К юбилею Екатеринбурга составили карту фуд-кортов, туалетов и травмпунктов

Администрация Екатеринбурга составила «Полезную карту» для жителей и гостей города.

На ней можно посмотреть расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, которые установлены на время фестивальной недели и 300-летия Екатеринбурга.

Кроме того, на карте обозначены травмпункты, большинство из которых работает круглосуточно, а также пункты бригад скорой помощи, которые будут дежурить в День города и в дни проведения Фестиваля университетского спорта.

Карта фуд-кортов и туалетов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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