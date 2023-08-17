российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 августа 2023, 14:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Коммунальщики Екатеринбурга после Дня города будут работать всю ночь

В администрации Екатеринбурга рассказали, как городские службы будут чистить улицы от мусора во время и после празднования 300-летнего юбилея.

В субботу, 19 августа, на площадках установят 160 мусорных контейнеров. Дополнительно появится 21 емкость для раздельного сбора отходов. Такие контейнеры будут установлены блоками по три штуки (стекло, пластик, бумага). Чтобы мусорные баки не переполнялись, в 15:00 их содержимое вывезут.

Генеральная уборка города начнется после окончания праздничного салюта. При сопровождении ГИБДД на проспект Ленина, улицы Пушкина, 8 Марта и Ельцина выйдет спецтехника для механизированной и вакуумной уборки проезжих частей. Уборкой тротуаров и газонов займутся дорожные рабочие. Все работы планируется завершить до 6 часов утра 20 августа.

В мэрии также сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме с начала фестивальной недели. Каждый день работают дополнительные бригады, которые очищают мусорные урны, закрашивают граффити и удаляют печатные листовки со столбов и ограждений.

«Муниципальными учреждениями и подрядными организациями в рамках подготовки выполняются работы по вакуумной уборке и мойке объектов улично-дорожной сети, мойке и покраске ограждений, малых архитектурных форм, очистке и обслуживанию фонтанов, обрезке зеленых насаждений, уборке газонов, тяготеющих к местам проведения мероприятий», – сообщили в комитете по благоустройству.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. История названия переулка Шаронова / В Екатеринбурге отели заполнены на 98% накануне Дня города / К юбилею Екатеринбурга составили карту фуд-кортов, туалетов и травмпунктов / 300 фактов о Екатеринбурге. Тайна «майских мучеников» / В Екатеринбурге заканчиваются номера в отелях на праздничные даты, оставшиеся стоят до 50 тысяч в сутки / В честь 300-летия Екатеринбурга запустят фейерверк из 10 000 залпов / Переход Виктора Цоя открыли после реконструкции (ФОТО, ВИДЕО) / Командир МКС Сергей Прокопьев поздравил Екатеринбург с 300-летием

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, 300-летие Екатеринбурга,