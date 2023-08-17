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Четверг, 17 августа 2023, 15:33 мск

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Екатеринбургское метро будет работать до часу ночи в День города

Екатеринбургский метрополитен продлит время работы в день празднования 300-летия города. В субботу, 19 августа, поезда в метро будут ходить до часу ночи – так же, как и наземный общественный транспорт.

После 23:00 екатеринбуржцев будут развозить 51 автобус, 66 трамваев и 43 троллейбуса.

Автобусы будут ждать горожан на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы – на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи – на проспекте Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера, а также в районе перекрестков проспекта Ленина с улицей Луначарского и проспекта Ленина с улицей Московской.

Для удобства жителей мэрия подготовила карту накопления общественного транспорта в центре города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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