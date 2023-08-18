Световое шоу на фасаде мэрии Екатеринбурга собрало несколько тысяч горожан (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне вечером презентовали световое шоу на фасаде мэрии, посвященное 300-летию города. Визуальный перформанс создан в стиле 3D-мэппинга, авторами проекта стали режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова.

Световое шоу на мэрии Екатеринбурга

Среди образов на здании ратуши можно было увидеть малахит, течение Исети, раскаленную руду и ожившие скульптуры рабочих, установленные на крыше. Для создания 8-минутного шоу задействовали 24 проектора мощностью по 40 тысяч люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне напротив мэрии.

«Проект создавался почти полгода. В первую очередь мы всегда отдаем дань архитектуре, она служит холстом. Стиль здания администрации Екатеринбурга – этот соцреализм и ампир – диктовал нам суровый, мощный характер. А потом в ходе тысячи тестов и проб что-то отсеялось. Мы, например, сначала вообще не думали ставить песню «Чайф» в такой концептуальный мэппинг. Но однажды утром мне пришла мысль, что не должно быть все так брутально, нужно добавить веселья», – рассказал «Новому Дню» Юрий Пелин.

Первый показ мэппинга собрал на площади 1905 года несколько тысяч горожан. Проезжая часть проспекта Ленина была полностью перекрыта. Световое шоу на фасаде мэрии можно увидеть еще два дня – 18 и 19 августа. Время сеансов: 22:40, 23:00, 23:20, 23:40.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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