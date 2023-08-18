В Екатеринбурге в праздничные выходные будут ловить пьяных водителей

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых за рулем. Очевидцев просят сообщать по телефонам 112.

Акция «Стоп-контроль», направленная на пресечение нарушений ПДД, пройдет с 18 по 20 августа – в те даты, когда в Екатеринбурге запланировано больше всего мероприятий в честь 300-летия. Особое внимание госавтоинспекторы будут уделять лихачам и водителям, которые сели за руль пьяными.

«Призываем очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»