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Пятница, 18 августа 2023, 11:58 мск

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В Екатеринбурге в праздничные выходные будут ловить пьяных водителей

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых за рулем. Очевидцев просят сообщать по телефонам 112.

Акция «Стоп-контроль», направленная на пресечение нарушений ПДД, пройдет с 18 по 20 августа – в те даты, когда в Екатеринбурге запланировано больше всего мероприятий в честь 300-летия. Особое внимание госавтоинспекторы будут уделять лихачам и водителям, которые сели за руль пьяными.

«Призываем очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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