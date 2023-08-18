Более 2,5 тысяч горожан готовятся к «картонному» шествию в честь 300-летия Екатеринбурга

Юбилейный День города в Екатеринбурге начнется с праздничного шествия горожан. Участникам предлагается пройти в колонне с картонным символом – сделать его помогут в творческих лабораториях «Картонии». По словам волонтеров, только за вчерашний день к ним обратились 1,5 тысячи человек, а сегодня – уже тысяча. В пресс-службе мэрии «Новому Дню» рассказали, что принять участие в шествии могут все желающие, поэтому ожидается несколько тысяч участников.

Сегодня еще можно успеть на бесплатные мастер-классы по созданию реквизита для парада в честь 300-летия города. Пункты «Картонии» работают до 20:00 на улице Вайнера, в парке Маяковского, в торговых центрах «Радуга», «Параход» на улице Амудсена и Veer Mall.

Праздничное шествие стартует 19 августа в 11:00. Участники пройдут колонной по проспекту Ленина от улицы Московской до Исторического сквера, где и состоится открытие Дня города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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