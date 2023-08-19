Отметить день Екатеринбурга пришли 1,2 млн человек

Больше миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города на всех площадках Екатеринбурга. Это еще не окончательные данные – точные цифры назовут после салюта, сообщили в Фонде святой Екатерины.

«Только что закончился гранд-спектакль на главной сцене 300-летия в историческом сквере «Екатеринбург – место действия». По предварительным данным, в праздновании по всему городу приняли участие 1,2 млн человек. После салюта данные будут уточнены», – сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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