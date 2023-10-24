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Суббота, 28 октября 2023, 02:57 мск

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В Екатеринбурге установили люки в виде старинных монет (ФОТО)

В Екатеринбурге установили 90 новых канализационных люков в виде монет, которые чеканил в царское время Екатеринбургский монетный двор.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на 45 люках изображен знаменитый екатерининский пятак 1763 года. Это первый год чеканки пятикопеечных монет. Именно при Екатерине II в городе было расширено монетное производство и появился бренд «Е.М», то есть екатеринбургская монета.

Второй тип люков изображает пять копеек 1872 года из последней, 13-й по счету, серии Екатеринбургского монетного двора. Это были самые легкие и совершенные монеты за всю его историю. Екатеринбургский монетный двор просуществовал 150 лет и отчеканил 80% медной монеты Российской империи.

Установка люков-монет стала частью проекта туристического кода центра Екатеринбурга. Стилизованные крышки разработаны совместно администрацией города, МКУ «Столица Урала» и МУП «Водоканал».

Фото: администрация Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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