Гололед, стрельба в городе и приговор пожилому тренеру: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя осени в Свердловской области запомнится, прежде всего, чудовищным гололедом и ростом ДТП. Кроме того, в городе обсуждали приговор 85-летнему тренеру по теннису и уличный конфликт, в ходе которого студенту УрФУ выстрелили в лицо. Об этом и не только – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Тема недели: гололед

На этой неделе после резких перепадов температуры воздуха и Екатеринбург, и большинство остальных городов области покрылись ледяной коркой.

На скользких дорогах резко возросло число ДТП. Только за одни сутки, 29 ноября, в Свердловской области случилось 137 ДТП.

Из-за гололеда на Урале наступил «день жестянщика»

Заявление недели: участники СВО из Сысерти выступили против мусорного полигона на их земле

Бойцы СВО из Сысертского района выступили против появления полигона и мусоросортировочного комплекса в южной части территории. Они записали обращение к властям, «ко всем тем, от чьих решений зависит здоровье и жизни наших семей».

Бойцы СВО из Сысерти против мусорного полигона

Приговор недели: 85-летний тренер проведет два года в колонии по обвинению в педофилии

Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, обвиняемому в педофилии. Пожилой мужчина должен провести два года в колонии строгого режима. Защита и близкие тренера продолжают настаивать на том, что ученица его оговорила.

Приговор 85-летнему тренеру оставлен в силе

Цифра недели: сто рублей за яйца

В Свердловской области, как и во многих других регионах России, растут в цене куриные яйца. На этой неделе только по официальным данным средняя стоимость продукта преодолела психологическую отметку – 100 рублей за десяток.

ЧП недели: студенту выстрелили в лицо из-за уличной ссоры

Очередное ЧП с оружием – 22-летний студент УрФУ повздорил в трамвае с незнакомым парнем, и тот выстрелил ему в лицо из пневматики. Нападавшего задержали. Ранее он был судим трижды: за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. Из колонии он вышел только в июле текущего года.

Позитив недели: скоро Новый год

Несмотря на все неприятности, свердловчане начали готовиться к Новому году, например, прицениваться к услугам Деда Мороза и Снегурочки. Цены в этом году подросли. Еще на этой неделе началась доставка новогодней почты. Ящики для писем Деду Морозу появились во всех отделениях почты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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