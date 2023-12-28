В Академическом открыли ледовый городок: большую живую ель окружают 50 маленьких елочек (ВИДЕО)

В Академическом открыли ледовый городок, который в этом году посвящен науке и знаниям. Главным украшением стала 12-метровая живая ель, которую окружают 50 маленьких елочек. А яркая иллюминация моментально создает новогоднее настроение.

Городок в Академическом

Ледовый городок заработал в Преображенском парке. На самом входе гостей встречают сова, раскрытая книга и снеговик в конфедератке. Все это – символы знаний, мудрости и науки, ведь темой стал Наукоград – именно в такой концепции в последние годы развивается Академический.

«Новый год принято встречать с семьей, а Академический – это одна большая семья. Поэтому мы сегодня открываем этот ледовый городок все дружно, весело, с Дедом Морозом и елочкой, – рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. – Темой городка стало знание, ведь следующий год – Год науки, Российской академии наук исполняется 300 лет. Кроме того, Академический прочно ассоциируется с наукой. У нас есть пятый квартал – «Знание». Поэтому мы посвящаем этот Новый год науке».

Интересно, что главную елку в ледовом городке по традиции Академического украсили гирляндами и игрушками, которые своими руками сделали малыши из детсадов и школьники. Они тоже постарались затронуть в своих работах тему знания и мудрости.

Кстати, елки в Академическом в Новый год появляются повсюду. Как рассказал гендиректор управляющей компании «Академический» Андрей Сизов, всего во дворах района установили и украсили 140 новогодних деревьев. Еще семь больших елей поставили в кварталах. Рядом с квартальными елками, как правило, устанавливают горки и заливают их льдом, чтобы дети могли покататься недалеко от дома.

Радовать гостей и жителей Академа ледовый городок будет до тех пор, пока это позволяет капризная уральская погода.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Степан Фатхиев

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