«Это как пальму посадить», – ученый рассказал, какие пихты выращивают на Урале

В России в качестве новогоднего дерева люди чаще всего выбирают ель обыкновенную. Однако пихты отличаются от них более ярким, насыщенным цветом хвои и пышностью. Какие пихты можно приобрести в российских питомниках, рассказал научный сотрудник лаборатории экологии древесных растений ботанического сада УрО РАН Дмитрий Голиков.

«Многие разновидности пихт, в частности белую, кавказскую, корейскую, везут из-за границы (Польша, Германия). Если рассматривать российские питомники, которые занимаются озеленением, то в наличие есть сибирская пихта», – пояснил специалист.

По словам Голикова, в России этот вид хвойного дерева выращивают редко из-за низкого качества древесины, которая у нас в стране нигде не используется. В городской среде пихты растут плохо, и для озеленения и питомников они не подходят. «Пихты в нашем климате выживать не будут. Корейская – еще может, если ее укрывать, а остальные нет. Это то же самое, что пальму привезти и посадить», – добавил эксперт.

Как рассказали в питомнике растений «Арт-ландшафт», они выращивают только сибирскую и корейскую пихты. Цена на эту породу значительно отличается от стоимости других хвойных деревьев, поскольку пихта очень долго растет. Стоимость дерева начинается от 49 тыс. рублей в зависимости от метража и расцветки.

Добавим, новогоднее хвойное дерево можно приобрести в таких питомниках, как «Зеленый дом», «Плантариум» и «Свой лес».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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