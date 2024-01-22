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Понедельник, 22 января 2024, 10:12 мск

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В Свердловской области стало меньше избирателей

В Свердловской области пересчитали избирателей. На 1 января 2024 года голосовать на выборах могут 3 миллиона 296 тысяч 317 жителей региона. За последние полгода количество избирателей в области сократилось на 3,3 тысячи человек.

Напомним, численность избирателей уточняется дважды в год – на 1 января и 1 июля. Сведения о гражданах, которые обладают активным избирательным правом, поступают в областной избирком от глав муниципалитетов.

Ближайшие выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Жители Свердловской области вместе с остальными гражданами России будут избирать президента РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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