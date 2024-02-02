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Пятница, 2 февраля 2024, 13:20 мск

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Кандидат в президенты Рада Русских сдала в ЦИК в 600 раз меньше подписей, чем надо

Екатеринбургский блогер Рада Русских выбывает из кампании по выборам президента. Ей удалось собрать только 476 подписей избирателей в свою поддержку при необходимом минимуме в 300 тысяч. В постановлении ЦИК говорится, что в ближайшее время Раде Русских направят извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на должность президента, сообщают РИА «Новости».

Подписи в поддержку кандидатов Сергея Малинковича и Бориса Надеждина находятся в стадии проверки. Напомним, на сегодняшний день зарегистрированы 4 кандидата в президенты: Вячеслав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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